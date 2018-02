Während fast jeder dritte Grieche an der Armutsgrenze lebt, muss Premier Tsipras gleich zwei seiner Kabinettsmitglieder entlassen, die scheinbar den Hals nicht voll genug bekommen.

Skandale kommen nie zur rechten Zeit, aber dieser erwischt Alexis Tsipras in einem besonders unpassenden Moment: Mitten im Endspurt des Reformprogramms verliert der griechische Premier seinen Wirtschaftsminister. Ende August soll sich Griechenland vom Tropf der Hilfskredite lösen und wieder eigenständig am Kapitalmarkt refinanzieren. Dafür muss Athen bis zum Sommer nicht weniger als 88 Reform- und Sparvorgaben umsetzen. Ausgerechnet jetzt muss Tsipras das wichtige Ressort für Wirtschaft und Entwicklung neu besetzen.

Bei der Affäre geht es um monatlich 1000 Euro, die Rania Antonopoulou, Vizeministerin für Arbeit und Soziales und Gattin des bisherigen Wirtschaftsministers Dimitris Papadimitriou, als Mietzuschuss kassierte. Eigentlich ist das Ehepaar in Annandale-on-Hudson zu Hause, einem kleinen Weiler etwa zwei Autostunden nördlich von Manhattan. Dort lehrte der angesehene Ökonomieprofessor Papadimitriou seit 1977 am renommierten Bard College.

Als Papadimitrious Gattin Antonopoulou 2015 nach dem Wahlsieg des radikalen Linksbündnisses Syriza von Tsipras ins Kabinett berufen wurde, bezog sie eine Wohnung im vornehmen und entsprechend teuren Athener Stadtteil Kolonaki. 2016 erreichte auch ihren Gatten Dimitris Papadimitriou der Ruf ins Kabinett Tsipras. Dass Ehepaare gemeinsam am Kabinettstisch sitzen, gilt übrigens in Griechenland vor dem Hintergrund der weit verbreiteten Vetternwirtschaft weder als ungewöhnlich noch als unpassend. Auch in der Regierung Tsipras gab es das gleich zwei Mal.

Für außerparlamentarische Kabinettsmitglieder wie Antonopoulou und Papadimitriou hatte Tsipras gleich nach seinem Amtsantritt eine Regelung durchs Parlament gebracht, der zufolge Minister und Staatssekretäre, die keine eigene Wohnung in Athen besitzen, einen Mietzuschuss bekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...