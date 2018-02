Gleich drei neue Firmen wagen sich in den kommenden Wochen an die Schweizer Börse SIX. Experten rechnen mit weiteren Kandidaten.

Mit einem Paukenschlag ist am Dienstag das IPO-Jahr 2018 an der Schweizer Börse eröffnet worden. Gleich drei Firmen kündigten für die nächsten Wochen Börsengänge an der SIX an. Der Sensorhersteller Sensirion und die Medizintechnikfirma Medartis wollen den Kapitalmarkt anzapfen, um das Wachstum anzukurbeln.

Das soziale Netzwerk Asmallworld verzichtet dagegen auf eine Kapitalaufnahme und will sich mit dem Listing ihrer Titel vor allem Publizität verschaffen. Die Welle an Erstnotierungen (IPOs) ist auch ein Hinweis, dass die Verunsicherung nach dem jüngsten Kurseinbruch überwunden ist. Denn die Firmen wagen den Schritt an die Börse nur, wenn die Anleger bereit sind, Risiken einzugehen.

Sensirion produziert ...

