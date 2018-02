Zu Beginn des Jahres war der starke Euro eines der TopThemen an den Märkten. Zuletzt hat sich die Situation wieder etwas beruhigt und in den vergangenen sieben Tagen bewegte sich das Währungspaar Euro/US-Dollar nun sogar kaum vom Fleck. Erfahren Sie hier von Frank Wiedemann von Flatex warum sich dies nun aber ändern könnte. Außerdem blickt Wiedemann im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf den Schweizer Franken. In einer der letzten Sendungen hatte der Experte gemutmaßt, dass die Schweizer Notenbank evtl. etwas unternehmen könnte, sollte der Euro/Franken-Kurs unter die Marke von 1,15 fallen. Erfahren Sie in diesem Interview was sich hier getan hat...Folgen Sie flatExperte Frank Wiedemann auch auf guidants.de. Klicken Sie hier.