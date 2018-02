In der Welt des Software-Herstellers Red Hat lebt man den Open Source-Gedanken. Viele kreative Köpfe arbeiten hier gemeinsam an Lösungen. Das Ergebnis: Die Top 500-Companies setzen die Entwicklungen ein. Bernhard Sturm, Territory Manager bei Red Hat, spricht im Interview über den Red Hat-USP, Markt-Potenziale, Fachkräftemangel, Sicherheit und vieles mehr. Red Hat ist ein an der NYSE börsenotiertes, international tätiges Software-Unternehmen mit 90 Niederlassungen in 35 Ländern, einem Umsatz in 2017 von 2,4 Mrd. US-Dollar und einem Ergebnis von 254 Mio. Dollar. Sie sind aber kein typisches Softwarehaus, wenn man das so sagen kann. Was zeichnet Red Hat aus? Bernhard Sturm: Richtig! Wir sind kein typischer Anbieter von Software-Lösungen für...

