Benutzer der Content-Infrastruktur von Contentful können die Übersetzungsmanagement-Plattform Smartling jetzt nahtlos integrieren, um Inhalte effizient und skalierbar zu lokalisieren

NEW YORK und BERLIN, 27. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smartling, ein Innovator auf dem Gebiet der Übersetzungstechnologie, gibt heute die Veröffentlichung der allerersten Übersetzungsmanagement-Integration für Contentful bekannt. Der Smartling-Connector wurde mit Contentful (http://www.contentful.com/), dem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Content-Infrastruktur, entwickelt und bietet eine einfache Lokalisierung von Inhalten für Anwendungen, Websites und andere digitale Erlebnisse.



Contentful zentralisiert das Content Management über Geschäftsbereiche, Teams und Kanäle hinweg - einschließlich moderner Websites und Mobile-Apps -, damit Inhalte schnell erstellt und jederzeit und überall für Kunden bereitgestellt werden können. Ähnlich zentralisiert Smartling die Inhalte für die Übersetzung. Diese können übersetzt und an alle Stellen geliefert werden, an denen die übersetzten Inhalte veröffentlicht werden müssen.

Mit dem Smartling-Connector können Contentful-Anwender die für die Übersetzung vorgesehenen Inhalte auswählen und sie ohne Verzögerungen oder manuellen Aufwand in mehreren Sprachen verwalten. Der Connector verbindet diese beiden bahnbrechenden Systeme, damit Inhalte in optimierter Art und Weise erstellt, übersetzt und ausgeliefert werden können. Mit der Übersetzungslösung von Smartling, die eine vorkonfigurierte Integration in eine API-gesteuerte Content-Plattform bietet, erhalten Unternehmen eine größere Flexibilität bei der Entwicklung, Skalierbarkeit und einen zukunftssicheren Lokalisierungsansatz.

"Die Kunden von Contentful verwenden eine Cloud-basierte Technologie auf strategische Art, um bei ihrer Arbeit mit digitalen Inhalten die Effizienz zu steigern - und dies mit sehr greifbaren Vorteilen", sagte Jack Welde, Mitgründer und CEO von Smartling. "Diese Marken benötigen Integrationen, die nahtlos mit der Contentful-Plattform zusammenarbeiten und ihren schnellen, iterativen Ansatz zur Erstellung digitaler Produkte ergänzen. Wir freuen uns, eine leistungsstarke Übersetzungslösung anbieten zu können, die es unseren gemeinsamen Kunden leicht macht, mehrsprachige Inhalte zu verwalten und schnell auf die Anforderungen der heutigen globalen Multichannel-Kundenerfahrung reagieren zu können."

"Mit Contentful haben wir den neuen Standard für die Erstellung moderner Software und Websites mit Inhalten im Kern geschaffen", sagte Sascha Konietzke, Mitgründer und CEO von Contentful. "Wir freuen uns darauf, unser Ökosystem der bestmöglichen Anbieter um den Smartling-Connector zu erweitern, der in Kundengesprächen immer wieder zur Sprache kommt. Es ist eine großartige Zusammenarbeit, da Smartling das für die Sprachübersetzung und Lokalisierung leistet, was Contentful für digitale Inhalte leistet. Gemeinsam verfügen die Marken jetzt über eine doppelte Leistungsfähigkeit, um die Erstellung und Bereitstellung globaler Inhalte zu beschleunigen."

Über Smartling

Smartling hilft ambitionierten Marken dabei, mehr Märkte zu erschließen, bessere Benutzererlebnisse zu schaffen und stärkere Beziehungen aufzubauen, indem es die Art und Weise, wie Inhalte weltweit erstellt und konsumiert werden, verändert. Unsere Übersetzungssoftware und -services priorisieren Prozessautomatisierung und intelligente Zusammenarbeit, damit Unternehmen Websites, Apps und Dokumente schnell und kostengünstig mit minimaler IT-Mitwirkung lokalisieren können. Das Unternehmen führte kürzlich einen maschinellen Lernansatz zur Messung der Übersetzungsqualität für lokalisierte Inhalte ein, der erste seiner Art in der Übersetzungsindustrie.

Zu den Kunden gehören InterContinental Hotels Group, Hootsuite, Pinterest, SurveyMonkey und Hunderte mehr. Smartling bietet verschiedene Preispläne, die mehr Flexibilität und Kontrolle über die Übersetzungskosten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.smartling.com (http://www.smartling.com/) oder kontaktieren Sie uns unter hi@smartling.com oder unter der Telefonnummer +1.866.707.6278.

Über Contentful

Contentful bietet Content-Infrastruktur für digitale Teams, die diese für Websites, Apps und Geräte nutzen können. Im Unterschied zu einem CMS wurde Contentful dafür entwickelt, um sich in den modernen Software-Stack zu integrieren. Das Unternehmen bietet einen zentralen Hub für strukturierte Inhalte, leistungsstarke Management- und Bereitstellungs-APIs und eine anpassbare Web-App, die es Entwicklern und Erstellern von Inhalten ermöglicht, ihre Produkte schneller auf den Markt bringen zu können.

Unternehmen wie Spotify, Urban Outfitters, Red Bull, Jack in the Box, The British Museum, Xoom, Lenovo und viele andere verlassen sich auf Contentful, um die Komplexität des Content-Managements in der modernen Multi-Channel-Welt zu lösen. Weitere Informationen finden Sie unter www.contentful.com (https://www.contentful.com/).

