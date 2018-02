Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach den veröffentlichten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 721 Pence belassen. Analyst Neil Glynn nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie kleinere, insgesamt eher unbedeutende Änderungen in seinem Bewertungsmodell für die Fluggesellschaft. Daraus ergäben sich etwas höhere Gewinnschätzungen je Aktie./tih/ag Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0086 2018-02-27/15:56

ISIN: ES0177542018