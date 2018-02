Bad Marienberg - Die Europa- und Außenminister der Europäischen Union haben sich heute (Dienstag) hinter die Bemühungen der EU-Kommission gestellt, die Unabhängigkeit der Justiz in Polen zu sichern, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Der Rat hat ganz nachdrücklich den Dialog und die Position der Kommission unterstützt", sagte der Erste Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans nach dem Ministertreffen in Brüssel.

