Wenn die weltbekannte und größte elektronische Handelsplattform Nasdaq ruft, dann eilen Unternehmen. Ein Listing an der prestigeträchtigen Börse mit Sitz am Times Square ist der Ritterschlag für die Aktie eines Emittenten.

Für den kanadischen Marihuana-Produzenten Cronos Group (WKN: A2DMQY) wird dies nun Realität. Als erstes Unternehmen aus dem kanadischen Marihuana-Sektor wird die Cronos Group heute ihr Nasdaq-Debüt geben. Gleichzeitig will man das bestehende Listing an der kanadischen Venture Exchange TSV-X behalten.

Cronos gehört mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden US$ bei einem kolportierten Aktienpreis von 7,75 US$ pro Stück zu den größeren kanadischen Cannabis-Produzenten. Während man in Kanada zwei lizenzierte Produzenten zur Gänze besitzt, verfügt man in Israel und Australien über Produktions- wie Distributionskanäle. Für Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...