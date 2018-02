FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat MTU von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 150 auf 166 Euro angehoben. Dank des Übergangs von der Investitions- in die "Erntephase" könne das Jahr 2019 des Triebwerkspezialisten beim operativen Gewinn (Ebit) und bei den verfügbaren Barmitteln besser werden als gedacht, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach der jüngsten Kurskorrektur sei die Aktie daher nun ein Kauf./bek/la

Datum der Analyse: 27.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0D9PT0

AXC0265 2018-02-27/16:09