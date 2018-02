Berlin (ots) - Der ÖPNV-Experte der Linksfraktion im Bundestag, Andreas Wagner, hat nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten gefordert, dass betroffene Pendler finanziell nicht belastet werden. "Mein Vorschlag: ein ÖPNV-Ticket für diejenigen, die das Auto stehen lassen müssen, finanziert durch die Autoindustrie. Die ist für den Schaden ja verantwortlich", sagte Wagner im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Der Linkspolitiker forderte, auch die Kosten etwaiger Nachrüstungen alter Dieselfahrzeuge von der Autoindustrie bezahlen zu lassen. "Es kann nicht sein, dass jemand, der in gutem Glauben ein Diesel-Fahrzeug kauft und dann feststellt, dass dieses nicht die Schadstoffgrenzwerte einhält, den Schaden hat."



