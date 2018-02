Es wird erwartet, dass der Iran sich an Venezuela orientiert und eine eigene Kryptowährung einführt, die darauf abzielt mögliche US-Sanktionen zu umgehen Ethereum (ETHEREUM in der xStation 5) versucht Bitcoin (BITCOIN) zu folgen und durchbricht einen wichtigen Widerstand Blackrock warnt Kryptoinvestoren sich auf Totalverluste vorzubereiten, Blockchain scheint ohnehin eine vielversprechende Technologie zu sein

Zusammenfassung:Betrachtet man den Bitcoin-Tageschart könnte man vermuten, dass die Kryptowährung bereits einen großen Schritt in Richtung einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends getan hat. Der Kurs schloss den Montag mit einer Morning-Star-Kerzenformation ab, was tendenziell für weitere Kursanstiege spricht. Außerdem tauchte die Kerze in der Nähe eines zentralen technischen Levels bei 9.350 $ auf, daher könnte dieser eine noch größere Bedeutung zugesprochen werden. In diesem Kontext müssen die Bullen erst einmal das Hindernis bei 10.900 $ und dann die Widerstandslinie bei 11.750 $ überwinden. Solange sich die Kryptowährung jedoch über dem Boden der erwähnten Kerze befindet, erscheint eine Fortsetzung des andauernden ...

