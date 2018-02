BERLIN (Dow Jones)--Die Handelsminister der Europäischen Union haben sich auf ein konsequentes Vorgehen gegen die amerikanische Androhung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte verständigt. Man sei sich einig gewesen, "dass wir etwaige Maßnahmen für überhaupt nicht vereinbar mit den WTO-Regeln halten", berichtete Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig am Dienstag vom informellen EU-Handelsministerrat in Sofia. Notfalls werde man bei der Welthandelsorganisation WTO klagen, erklärte der SPD-Politiker.

Es gebe jetzt weitere Bemühungen der Kommission, mit den Amerikanern im Gespräche zu bleiben und mögliche Maßnahmen zu verhindern, sagte Machnig bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Alle Mitgliedsländer hätten aber ohne Ausnahme erklärt, dass die EU-Kommission für den Fall von US-Maßnahmen "entsprechende Vorkehrungen" treffen müsse.

Noch ist alles unklar

Dies könnten im Zweifelsfall auch Gegenmaßnahmen sein und eine Klage bei der WTO. Über Details sei noch nicht gesprochen worden, sagte Machnig. Der Staatssekretär machte gleichzeitig deutlich, dass die EU im Stahlkampf gegen die USA nicht alleine stehen: Über das auf dem G20-Gipfel gegründete globale Forum Stahl sei man auch mit anderen Ländern wie Japan im Gespräch.

Derzeit gebe es aber "keinerlei Einschätzung, ob am Ende die Trump-Administration oder Trump selber entsprechende Maßnahmen verhängen wird", sagte Machnig. Es sei in der Runde einhellige Meinung gewesen, dass Trumps Begründung, es handele sich um ein Thema der nationalen Sicherheit, "abwegig ist". Denn nur 1 Prozent der europäischen Stahlimporte werde zu militärischen Zwecken genutzt. Es handele sich also um eine vernachlässigbare Größe.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 09:44 ET (14:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.