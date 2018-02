Liebe Leser,

Steinhoff hat am Dienstag die Investoren wieder in Aufruhr versetzt. Die Nachfrage nach der Aktie ist ungewöhnlich hoch. Dies übersetzt sich noch nicht in größere Kursbewegungen, aber das rege Interesse deutet darauf hin, dass viele Anleger verkaufen oder kaufen wollen. Chartanalysten haben eine eindeutige Meinung: Die Aktie ist und bleibt im massiven charttechnischen Abwärtstrend. Dabei hat sich der Wert in den vergangenen Wochen in einer Range zwischen 0,29 bis 0,50 Euro ... (Frank Holbaum)

