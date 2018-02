Der norwegische Ölfonds hat am Dienstag ein Rekordergebnis vorgelegt. In Deutschland hält der Fonds Anteile an 219 Unternehmen.

Der mächtigste Fondsmanager der Welt hatte einmal mehr Grund zur Freude: Yngve Slyngstad, Chef des norwegischen Ölfonds, legte am Dienstag in Oslo ein Rekordergebnis vor.

Der weltweit größte Staatsfonds erzielte 2017 eine Rendite von 13,7 Prozent. Es war die höchste Verzinsung seit Gründung des Fonds Ende der 90er-Jahre. In norwegischen Kronen gerechnet, betrug die Rendite im vergangenen Jahr 1028 Milliarden Kronen oder mehr als 200.000 Kronen pro Einwohner.

Der Fonds verwaltete Ende 2017 8488 Milliarden Kronen (880,5 Milliarden Euro). Er wurde eingerichtet, um den Wohlfahrtsstaat auch nach dem Versiegen der Öl- und Gasquellen noch finanzieren zu können. Der Ölfonds dient aber nicht nur der sozialen Vorsorge, sondern soll auch den Staatshaushalt in der Balance halten.

Bislang wurden reale Erträge von vier Prozent im Haushalt eingeplant. Einnahmen, die darüber hinaus gehen, werden akkumuliert. Die norwegische Regierung hat allerdings in den vergangenen Jahren mehr Mittel aus dem Fonds abgezogen, um den gesunkenen Ölpreis kompensieren zu können. Im vergangenen Jahr entnahm sie dem Fonds insgesamt 61 Milliarden Kronen.

"2017 war ein außergewöhnlich gutes Jahr für den Fonds", erklärte Slyngstad. Der Fonds habe von dem Aktienboom im vergangenen Jahr profitiert. Nach den Vorgaben der norwegischen Regierung darf der Fonds bis zu 70 Prozent seines Kapitals in Aktien anlegen. Bis zu 25 Prozent können in Staatsbonds investiert werden, bis zu fünf Prozent in Immobilien.

Ende vergangenen Jahres betrug der Aktienanteil 66,6 Prozent. 30,8 Prozent waren in Staatsanleihen ...

