Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit von Fahrverboten von Dieselfahrzeugen in Städten ist Ausdruck eines jahrelangen strategischen Politikversagens und hinterlässt einen Scherbenhaufen - so das deutliche Verdikt von Stefan Bratzel, Leiter Center of Automotive Management (CAM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...