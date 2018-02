Liebe Leser,

die Aktie von Geely Automobile ist in einem klaren charttechnischen Aufwärtstrend. Leichtere Gewinnmitnahmen am Dienstag täuschen nicht darüber hinweg, dass die Übernahme eines größeren Aktienpakets bei Daimler Geely a) in Deutschland noch bekannter gemacht hat und b) die Stimmung anheizt. So gibt es die Option auf weitere Kursgewinne von fast 20 %. Im Einzelnen: Die Aktie konnte zuletzt ausgehend von Kursen um 2,30 bis 2,35 Euro wieder kräftig aufsatteln und in einem Zwischenspurt ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...