Drei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in Russland kündigen die USA eine Verschärfung ihrer Sanktionen gegen Moskau an. Der Kreml tobt.

Die US-Regierung hat angekündigt, im Laufe des nächsten Monats die Sanktionen gegen Russland weiter zu verschärfen: "Sie können erwarten, dass die Sanktionen innerhalb der nächsten 30 Tage erfolgen. Wir vollziehen alle bestehenden Sanktionen und führen neue ein", erklärte Finanzminister Steven Mnuchin bei einem Auftritt vor Studenten der Universität von Kalifornien in Los Angeles.

Neben Russland drohte Mnuchin auch Nordkorea mit verschärften Restriktionen. Während die Maßnahmen gegen Pjöngjang laut Mnuchin vor allem die Fähigkeiten des Regimes beschränken sollen, neue ballistische Raketen zu bauen, machte der Multimillionär, der unter US-Präsident Donald Trump in die Politik eingestiegen war, keine näheren Angaben zum geplanten Umfang der neuen Sanktionsrunde gegen Russland.

Auch der US-Botschafter in Moskau, Jon Huntsman, konnte nichts Genaueres über das Ausmaß der neuen Strafen sagen. Die Informationen dazu lägen im Kongress, meinte er und fügte nebulös hinzu: "Sie werden in jede Richtung gehen, die sie für angemessen halten."

Die Sanktionen stehen in Zusammenhang mit der mutmaßlichen Einmischung Russlands in die US-Wahl. Vor einigen Tagen bereits hatte Mnuchin mitgeteilt, das Ministerium arbeite in der Frage eng mit dem FBI zusammen. US-Sonderermittler Robert Mueller hatte in der vergangenen Woche gegen 13 Russen Anklage wegen Beeinflussung des US-Wahlkampfs ...

