Nach dem Gerichtsentscheid zum Fahrverbot ist Diesel das Trendthema in sozialen Netzwerken. Das Urteil polarisiert.

"Wer gleicht denn jetzt den Wertverlust meines Diesel aus? Und meinen Umsatzausfall, wenn ich nicht mehr zum Kunden komme? Frage für Millionen Freunde", schreibt ein Nutzer am Dienstag auf Twitter. Er reagiert auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig: Fahrverbote sind zulässig.

Das Urteil polarisiert. Das zeigt der Blick in die sozialen Netzwerke. Der Hashtag Diesel ist am Dienstag das Top-Thema in Deutschland. Viele Nutzer machen ihrem Ärger über mögliche Fahrverbote Luft. Sie stellen praktische Fragen und machen sich Sorgen über ihre eigenen Dieselfahrzeuge.

Viele Fahrzeughalter stellen sich auf einen Wertverlust ihrer Autos ...

