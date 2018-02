WASHINGTON (Dow Jones)--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Februar deutlicher als erwartet aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 130,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 127,0 prognostiziert. Für den Vormonat war zunächst ein Wert von 125,4 ausgewiesen worden, der nun auf 124,3 korrigiert wurde.

Der Index für die Erwartungen im Februar wurde mit 109,7 (Vormonat 104,0) angegeben. Der Index für die Einschätzung der gegenwärtigen Situation erhöhte sich auf 162,4 (Vormonat 154,7). Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

"Das Verbrauchervertrauen hat sich nach einem leichten Anstieg im Januar auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 November verbessert", sagte die Herausgeberin der Umfrage, Lynn Franco. Die Einschätzung der Verbraucher zu den aktuellen Bedingungen war in diesem Monat günstiger, wobei die Arbeitskräfte die Haupttreiber waren.

Trotz der jüngsten Volatilität an den Aktienmärkten äußerten sich die Verbraucher optimistischer, was die kurzfristigen Aussichten für die Geschäfts- und Arbeitsmarktbedingungen sowie die finanziellen Aussichten anbelange. Insgesamt seien die Verbraucher nach wie vor recht zuversichtlich, dass die Wirtschaft in den kommenden Monaten weiter kräftig wachsen werde.

Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

February 27, 2018

