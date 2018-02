Der weltgrößte Chemie-Konzern BASF konnte in 2017 einen Gewinnsprung von 50 Prozent verzeichnen. Die Dividende wurde allerdings nur um zehn Cent auf 3,10 Euro angehoben. Die Anleger sind enttäuscht. Was Sie in Zukunft von der BASF-Aktie erwarten können, sehen Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Kapitalmarktexperte Roger Peeters von PFP Advisory weshalb die Zahlen schon eingpreist sind und die Richtung bei BASF stimmt, obwohl Sie zur Bekanntgabe zu den schlechtesten Dax-Werten gehören.