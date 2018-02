Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat wie zuletzt an dieser Stelle beschrieben an den Finanzmärkten für Überraschungen gesorgt. Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch könnten die Notierungen nun klettern, heißt es mit Blick auf die jüngste Entwicklung. Im Einzelnen: Der Wert hat bei 12,45 Euro die Abwärtsfahrt zunächst gestoppt und seither in nur wenigen Tagen fast 1 Euro hinzugewonnen. Fundamental orientierte Analysten hatten zuvor bereits angemerkt, dass ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...