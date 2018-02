Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 120 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In diesem Jahr stehe ein Abarbeiten des Auftragsbuches im Rüstungsgeschäft des Industriekonzerns an, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit einher gehen dürften ein steigender operativer Gewinn (Ebit) und zunehmende verfügbare Barmittel./bek/la Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

