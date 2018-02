Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, überwindet die psychologische Marke der 90,00, nach dem die Powell Anhörung ihren Lauf genommen hat und die US Daten veröffentlicht wurden. US Dollar am Mehrwochenhoch Der Index konnte am Dienstag die psychologische Marke der 90,00 überwinden, nach dem das ...

