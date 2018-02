SAN DIEGO, 27. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE:6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gab bekannt, dass Dr. Henry Li, ein angesehener Experte der präklinischen Pharmakologie, in einem Webinar Daten aus der groß angelegten Immuntherapie-Screening-Plattform von CrownBio, MuScreen, vorstellen wird. Das Webinar findet am Donnerstag, dem 1. März 2018, um 11 Uhr EST (17 Uhr MEZ) statt.

CrownBio hat kürzlich eine umfassende Immunprofilierungsstudie abgeschlossen, um das In-vivo-Screening eines Panels von 12 häufig verwendeten syngenen Modellen gegen PD-1/PD-L1-Blockade zu beschleunigen. Die Analyse dieser großen Studie, bei der sowohl die Wirksamkeit als auch die Immunphänotypisierung (durch Durchflusszytometrie an Tumor-infiltrierenden Immunzellen) untersucht wurden, wurde für die Ausgangs- und für die pharmakodynamischen Werte durchgeführt. Die Ergebnisse helfen bei der Bewältigung zahlreicher wissenschaftlich-technischer Herausforderungen, darunter die Vielzahl von Merkmalen für einzelne syngene Modelle und die Variationen, die mit Studien an syngenen Modellen verbunden sind. Die Teilnehmer werden erfahren, wie sie eine groß angelegte, gestaffelte syngene Plattform entwerfen und nutzen können, um wichtige Fragen der Immunonkologie zu beantworten, Effizienz und Reproduzierbarkeit der Entwicklung von Immuntherapien zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken.

"CrownBio ist bestrebt, Wissenschaftlern prädiktive Lösungen anzubieten, die traditionelle Ansätze übertreffen und die Entscheidungsfindung während der Arzneimittelentwicklung unterstützen", sagte Dr. Henry Li, Senior Vice President of Scientific Research and Innovation bei CrownBio. "Ich freue mich darauf, aussagekräftige Daten zu präsentieren, die den Nutzen unserer MuScreen-Plattform für eine schnellere und effizientere Entwicklung von Immuntherapeutika belegen."

Erfahren Sie mehr über die groß angelegte Immuntherapie-Screening-Plattform von CrownBio und schreiben Sie sich hier für die Teilnahme am Webinar ein (https://www.crownbio.com/immuno-profiling-data-webinar?utm_source=pr&utm_content=standard).

Über Crown Bioscience Inc.

CrownBio (http://www.crownbio.com/)ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt CrownBio seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.





