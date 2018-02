Bad Marienberg - Außenminister Gabriel hält die von Russland angekündigte fünfstündige Feuerpause in Ost-Ghouta für nicht ausreichend. Dies könne "nicht mehr als ein erster Schritt" sein, sagte Gabriel in einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow am Montagabend. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Bundesregierung: Eine täglich fünfstündige Waffenruhe könne "nicht mehr als ein erster Schritt" für die notleidende Bevölkerung in Ost-Ghouta sein.

