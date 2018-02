Der Allgäuer Anbieter von Photovoltaik-Heimspeichern hat mit dem Bau einer neuen Produktion auf dem fünften Kontinent begonnen. Zudem ist Sonnen Technologiepartner des Bundesstaats Südaustralien beim Ausbau des Speicheranteils und Aufbau eines virtuellen Batteriekraftwerks.Die Regierung von Südaustralien will einen Fonds mit 100 bis 150 Millionen australischen Dollar auflegen. Mit dem Geld soll der Kauf von Photovoltaik-Anlagen und Heimspeichern in dem Bundesstaat gefördert werden. Innerhalb von fünf Jahren sollen rund 50.000 Haushalte in dem australischen Bundesstaat ausgestattet werden, hieß ...

