Die Sigavest Vermögensverwaltungs GmbH ist eine der drei "besten Börsenbändiger", wie die Wirtschaftswoche in einem Ranking bekannt gibt. Kein Wunder: Das Team um Christian Mallek investiert in die besten und begehrtesten Anlage-Strategien.Das Fonds-Analysehaus MMD aus Arnsberg ermittelte für das Magazin "Wirtschaftswoche" die besten Vermögensverwalter in Deutschland. In der Kategorie "Offensiv & Flexibel" erzielte die Sigavest Vermögensverwaltungs GmbH mit ihrem Fonds (ISIN: DE000A0MZ317) den dritten Platz aus einer Auswahl von insgesamt 562 Portfolios. "Der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI steht nun bereits im dritten Jahr in Folge unter den Top-10", sagt Christian Mallek, Gründer und Geschäftsführer bei Sigavest.

