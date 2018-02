New York (ots/PRNewswire) - Vitech, ein führender Anbieter von Investment-Verwaltungssoftware, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Aussteller auf der SuperReturn International (https://finance.knect365.com/superreturn-international/) sein wird. Die Konferenz findet vom 26. Februar bis 01. März in Berlin, Deutschland statt.



Die "SuperReturn International" ist die weltweit größte Veranstaltung rund um privates Beteiligungskapital und Wagniskapital. Sie zieht wichtige Personen des Sektors für private Beteiligungen an, die diskutieren, wie sich die Branche vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und geopolitischer Veränderungen entwickelt.



Vitech wird seine Lösung V3® vorstellen - eine leistungsstarke Fonds-Verwaltungssoftware mit hoher Konfigurierbarkeit, intuitivem Design und umfassenden Enterprise-Fähigkeiten. Das reichhaltige Paket administrativer Merkmale von V3 kann Organisationen helfen, die betriebliche Effizienz zu erhöhen, Mitarbeitern mehr Verantwortung zu übertragen und die geschäftliche Agilität zu steigern, um in einem Markt ständiger Veränderung wettbewerbsfähig zu bleiben.



"Es ist uns eine große Freude, dieses Jahr an der 'SuperReturn International' teilzunehmen", so Hope Nawada, Vitechs Direktorin für Investment-Lösungen. "Wir freuen uns darauf, zu zeigen und zu erläutern, wie V3 Organisationen helfen kann, ihren Betrieb zu revolutionieren."



V3 ist eine hoch skalier- und konfigurierbare Verwaltungssoftware, die auf die komplexen Anforderungen von Investment-, Versicherungs- und Altersvorsorge-Organisationen eingeht. Es ist eine preisgekrönte, moderne Technologielösung, die vor Ort beim Kunden oder auf Cloud-Basis umgesetzt werden kann.



Informationen zu Vitech®



Vitech Systems Group, Inc. ist ein führender Anbieter von Verwaltungssoftware für Investment-, Versicherungs- und Altersvorsorge-Organisationen. Vitech unterstützt seine Kunden mit proprietärer Enterprise-Software, diesbezüglichen Umsetzungsdiensten und laufendem Support. Auch bietet es als Option an, Anwendungen in der Cloud zu hosten. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.vitechinc.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/174651/v3_logo.jpg



OTS: Vitech newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129731 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129731.rss2



Pressekontakt: Elizabeth Wallis +1-646-344-5299 ewallis@vitechinc.com