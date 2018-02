Los Angeles (ots/PRNewswire) - Red Bull Global Rallycross gab heute den Start der Red Bull GRC-Gold-Klasse in der Saison 2018 bekannt. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der GRC-Lites-Klasse der Serie aus früheren Saisons. Die neuen Fahrzeuge der Gold-Klasse werden aggressive Karosserie- und strategische mechanische Neuerungen präsentieren, um das Feld enger zusammenzubringen, die Fähigkeiten der Fahrer hervorzuheben und für Zuschauer vor Ort und am Bildschirm eine gleichermaßen spannende Veranstaltung zu liefern.



"Wir geben den Fahrern mit der Gold-Klasse den sportlichen Faktor des Rallycross zurück", sagt Colin Dyne, CEO von Red Bull Global Rallycross. "Durch das Schaffen einer enger aufeinander abgestimmten Generation erstklassiger Rallycross-Fahrzeuge wird die Gold-Klasse eine Plattform bieten, auf der unsere Fahrer ihre Fahrkünste hervorheben und den Fans noch dynamischere Rennen bieten können."



Für die Saison 2018 wird die Gold-Klasse die Supercars ersetzen und dem kürzlich angekündigten Polaris GRC beitreten, um für noch engere Rennen zu sorgen, was ein Markenzeichen der Serie darstellt. Die Gold-Klasse-Plattform wird sieben (7) Events mit zwölf (12) Rennrunden umfassen und das beste Gesamtmedienpaket im Motorsport mit allen Rennrunden bieten, die im NBC-Netzwerk ausgestrahlt werden, sowie als Streaming auf einer digitalen Turner-Broadcasting-Plattform, die in Kürze angekündigt wird, zu verfolgen sind.



Das Wachstum und die Weiterentwicklung der Serie zieht weiterhin hochkarätige Fahrer, Teams und Partner an, darunter führende, mehrjährige Partnerschaften mit TOTAL als offiziellem Schmierstoffpartner und Continental Tire als offizieller Reifenpartner für alle Klassen ab 2018.



Darüber hinaus wird Red Bull GRC die Motorsportlandschaft 2019 mit einem neuen speziell angefertigten Rallycross-Fahrzeug, der sogenannten Platinum-Klasse, weiter revolutionieren. Die Platinum-Klasse wird die erste Serie sein, die sowohl die Gold- als auch die Polaris-Klasse, die bereits im Wettbewerb stehen, ergänzt. Weitere Informationen zum Fahrzeug der Platinum-Klasse werden noch in dieser Woche bekannt gegeben.



Angehende Rennteams und Fahrer, die an weiterführenden Informationen interessiert sind, können mit der Serie unter info@redbullglobalrallycross.com Kontakt aufnehmen.



Informationen zu Red Bull Global Rallycross



Red Bull Global Rallycross wurde entwickelt, um die aufregendste Action im gesamten Motorsport zu bieten. Dabei werden die besten Eigenschaften von Rallye, Offroad und Circuit Racing in einer fanfreundlichen Umgebung vereint. Internationale Superstars kämpfen Rad-an-Rad durch Dreck, Kies und über den legendären 21-Meter-Sprung (70 Fuß) der Serie. Weitere Informationen unter http://www.redbullglobalrallycross.com.



