ROUNDUP/Fed-Chef Powell: Graduelle Zinsanhebungen angemessen

WASHINGTON - Eine Fortsetzung des moderaten geldpolitischen Straffungskurses in den USA ist aus Sicht des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, angemessen. Angesichts des starken Wachstumsausblicks könne die Fed ihre Leitzinsen weiter graduell anheben, sagte Powell laut Redetext am Dienstag vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses. Die jüngsten Börsenturbulenzen sollten die US-Wirtschaft nicht besonders stark belasten, meinte Powell.

ROUNDUP 2/Deutschland: Schwache Inflation sorgt für Zuversicht und Skepsis

WIESBADEN - Die im Februar in Deutschland schwächer als erwartet ausgefallene Teuerungsrate hat gemischte Reaktionen unter Marktbeobachtern hervorgerufen. Während der Eine schätzt, dass es nun schlimmer nicht mehr kommen kann, glaubt der Andere, dass man sich durchaus noch auf weitere trübe Monate einstellen muss. Einigkeit herrscht hingegen in Sachen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Ein schneller Kurswechsel wird von den meisten Experten auch weiterhin ausgeschlossen.

USA: Verbraucherstimmung steigt auf den höchsten Stand seit November 2000

WASHINGTON - Die Verbraucherstimmung in den USA ist im Februar auf den höchsten Stand seit November 2000 gestiegen. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 6,5 Punkte auf 130,8 Zähler gestiegen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Erwartet wurde im Schnitt nur ein Wert von 126,5 Punkten.

Barnier lehnt Ideen aus London zur Zukunft nach dem Brexit ab

BRÜSSEL - EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier zeigt sich skeptisch über Ideen aus Großbritannien zu den künftigen Beziehungen zur Europäischen Union. Er teile die Ansicht, dass die Vorstellungen illusorisch seien, sagte Barnier am Dienstag in Brüssel. Rosinenpicken werde man nicht akzeptieren.

Geschäftsklima in Ostdeutschland kühlt sich ab

DRESDEN - Passend zur Kältewelle hat sich das Geschäftsklima in Ostdeutschland im Februar merklich abgekühlt. Der Index sank auf 113,4 Punkte, nachdem er im Januar mit 115,1 Punkten ein neues Allzeithoch markiert hatte, wie das Ifo-Institut am Dienstag mitteilte. "Zwar waren die Befragungsteilnehmer mit ihren laufenden Geschäften nochmals zufriedener als im Vormonat. Jedoch blicken sie spürbar weniger optimistisch auf die Geschäftsentwicklung in den kommenden sechs Monaten."

USA: FHFA-Hauspreisindex steigt schwächer als erwartet

NEW YORK - In den USA sind die Hauspreise im Dezember schwächer gestiegen als erwartet. Der FHFA-Hauspreisindex erhöhte sich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

USA: Aufträge für langlebige Güter fallen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA hat es beim Auftragseingang für langlebige Güter zum Jahresauftakt einen unerwartet starken Dämpfer gegeben. Die Aufträge seien im Januar um 3,7 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber nur um 2,0 Prozent.

USA: Hauspreise steigen stärker als erwartet - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Die Preise am US-Häusermarkt sind im Dezember gemessen am Case-Shiller-Index stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise in den zwanzig größten Ballungsgebieten um 0,64 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Bankvolkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,60 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte der Indikator im Monatsvergleich um revidierte 0,74 Prozent zugelegt.

ROUNDUP/Deutschland: Verbraucherpreise steigen schwächer als erwartet

WIESBADEN - Die allgemeine Teuerung in Deutschland ist im Februar schwächer ausgefallen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 1,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das ist die niedrigste Rate seit November 2016. Im Januar hatte die Inflationsrate noch bei 1,6 Prozent gelegen. Analysten hatten eine Rate von 1,5 Prozent erwartet.

Norwegens Pensionsfonds mit Rekordrendite

OSLO - Der norwegische Pensionsfonds Ausland, auch Ölfonds genannt, hat im vergangenen Jahr mit umgerechnet 106 Milliarden Euro eine Rekordrendite erzielt. Der Wert des größten Investmentfonds der Welt lag zum Jahresende bei 8,488 Billionen norwegischen Kronen (880 Mrd Euro). Das teilte die norwegische Zentralbank, die den Fonds im Auftrag des Finanzministeriums verwaltet, am Dienstag mit.

IEA: 'Explosives Wachstum' der Ölförderung in den USA - bald größtes Förderland

FRANKFURT - Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, rechnet mit einer weiterhin hohen Steigerung der Ölproduktion in den USA. Das derzeitige "explosive Wachstum" der US-Förderung könne noch über dieses Jahr hinaus andauern, sagte Birol in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Sender Bloomberg TV. Dadurch könne ein Großteil der wachsenden weltweiten Ölnachfrage ausgeglichen werden. Laut IEA werden die USA schon bald der größte Ölproduzent der Welt sein.

Rasantes Wachstum bei offenen Stellen vorerst gestoppt

NÜRNBERG - Das jahrelange rasante Wachstum bei freien Stellen scheint vorerst gestoppt. Im Februar habe sich die Nachfrage nach Arbeitskräften nur noch auf dem Niveau des Vormonats bewegt, nachdem sie im Januar bereits leicht gesunken war. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor. Der entsprechende Wert verharrte bei 252 Punkten - und damit nur knapp unter dem bisherigen Rekordstand von 254

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich weiter ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Februar ein weiteres Mal eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 114,1 Zähler, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang des Indikators auf 114,0 Punkte gerechnet.

Sentix: Anleger sehen Wahl in Italien gelassen - keine Furcht vor Euro-Austritt

FRANKFURT - Die am Sonntag anstehenden Parlamentswahlen in Italien haben laut einer Umfrage an den Finanzmärkten ihren einstigen Schrecken verloren. Die Anleger sehen darin kaum noch eine Gefahr für die Stabilität des Euroraums, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Marktforschungsinstituts Sentix hervorgeht. Zwar werde das Risiko eines Austritts Italiens aus der Währungsunion weiterhin vor allen anderen Euro-Ländern als am höchsten bewertet - noch vor dem Krisenland Griechenland. Aber die Wahrscheinlichkeit über die kommenden zwölf Monate werde nur noch bei unter fünf Prozent gesehen.

Italien: Verbrauchervertrauen weiter gestiegen

ROM - Die Stimmung italienischer Verbraucher hat sich von hohem Niveau aus überraschend weiter verbessert. Nach Angaben der Statistikbehörde Istat vom Dienstag stieg der entsprechende Indikator im Februar um 0,1 Punkte auf 115,6 Zähler. Analysten hatten stattdessen einen Rückgang auf 115,0 Punkte erwartet. Im Dezember hatte das Verbrauchervertrauen den besten Wert seit Anfang 2016 erreicht.

Eurozone: Geldmenge wächst im Januar wie erwartet

FRANKFURT - Die Geldmenge im Euroraum ist zum Jahresauftakt wie erwartet gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 habe sich im Januar zum Vorjahresmonat um 4,6 Prozent erhöht, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mit. Analysten hatten dies erwartet. Im Vormonat hatte die Rate ebenfalls 4,6 Prozent betragen.

Spanien: Inflation legt wieder zu - weiter deutlich unter EZB-Ziel

MADRID - In Spanien hat sich die Inflation wieder verstärkt. Im Februar seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent gestiegen, teilte die Statistikbehörde INE am Dienstag nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten nur mit einer Inflationsrate von 0,9 Prozent gerechnet.

