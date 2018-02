Frankfurt - Zurück auf ein gutes Normalmaß: So fassen Market Maker die gegenwärtigen Aktivitäten im Handel mit Indexfonds zusammen, so die Deutsche Börse AG."Nach den wilden Wochen zu Beginn des Monats überrascht das kaum", bemerke Oliver Kilian. Derzeit würden Anleger versuchen, sich ein realistisches Bild über die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten zu verschaffen und zögen dabei ganz unterschiedliche Schlüsse.

