Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und unerwartet starke US-Konjunkturdaten sorgten für Auftrieb beim Dollar. Im Gegenzug fiel der Euro am Nachmittag auf ein Tagestief bei 1,2237 Dollar. Auch gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro am Dienstag nach. Die Gemeinschaftswährung verlor beinahe einen halben ...

