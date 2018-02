TIME TO SAY HELLO - Einladung zur Andrea Bocelli Deutschlandtournee - first stop München



Graz (ots) - Im Namen der Global Event & Entertainment GmbH möchten wir Sie recht herzlich zum Andrea Bocelli Konzert am 07. April in der Olympiahalle München einladen.



Im Rahmen seiner Deutschlandtournee gastiert der Startenor Andrea Bocelli am 07. April 2018 auch in der Olympiahalle München, die Besucher dürfen sich auf ein mit Sicherheit unvergessliches Konzerterlebnis freuen, bei dem der wohl beliebteste Tenor der Welt gemeinsam mit einem großen Symphonieorchester, einem fulminanten Chor, Tänzern und internationalen Gaststars bei einem genialen Mix aus Klassik, Musical und Film das Publikum in die Welt der Leidenschaft und Romantik entführen wird.



Die Global Event & Entertainment GmbH erlaubt sich, Vertreter Ihres Mediums zu diesem Konzert einzuladen und Ihnen kostenlose Tickets der Kategorie A bzw. Presseakkreditierungen zukommen zu lassen um Ihren Leserinnen und Lesern Tipps und Eindrücke zu diesem Event geben zu können.



Alle weiteren Detail und Informationen zum genauen Ablauf übermitteln wir Ihnen zeitgerecht nach Ihrer Zusage.



Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Angebot von Ihnen angenommen werden würde und freuen uns schon jetzt auf Ihr Erscheinen.



Bitte teilen Sie uns schriftlich unter der E-Mail Adresse promotion@schwarzlsee.at mit, welche Anzahl von Tickets wir Ihnen übermitteln dürfen.



Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.



Rückfragehinweis: Global Event & Entertainment GmbH Silvia Reiter promotion@schwarzlsee.at



