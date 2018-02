Das Labour-Bekenntnis zur Zollunion sorgt für Unruhe: Der Handelsminister fürchtet einen "Ausverkauf nationaler Interessen" und Johnson zieht einen bizarren Vergleich.

Es läuft gerade nicht rund für die britische Regierung. Am Montag musste sie sich ausgerechnet vom Arbeitgeberverband CBI anhören, dass der linke Oppositionsführer Jeremy Corbyn eine vernünftigere Brexit-Position vertrete als die Konservativen. Der Labour-Chef hatte erklärt, Großbritannien solle eine neue Zollunion mit der EU anstreben, und bekam für seinen Kurswechsel Beifall von der Unternehmenslobby.

Am Dienstag dann wurde Handelsminister Liam Fox von seinem früheren Staatssekretär Martin Donnelly vorgeführt. Wenn Großbritannien aus Binnenmarkt und Zollunion austrete, sei das so, als tausche man ein Dreigänge-Menü gegen "die Aussicht auf eine Packung Chips in der Zukunft", sagte der Ex-Beamte der BBC. Kein Handelsdeal mit anderen Ländern könne den Verlust des EU-Zugangs ausgleichen.

Und dann war da noch Boris Johnsons London-Irland-Vergleich. In seiner Brexit-Rede vor wenigen Wochen hatte der britische Außenminister das Nachbarland gar nicht erwähnt. Am Dienstag nun erklärte er in ...

