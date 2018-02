Der Messestand der Berufsgenossenschaft befindet sich in Halle GAL., Stand B05. Darüber hinaus können Auszubildende in Halle 9.2 zertifizierte Sicherheitsseminare absolvieren und sich in der Werkstattstraße praktischen Aufgaben stellen. Über 2.500 Auszubildende haben sich bereits angemeldet.

Unterschätzten Gefahrenquellen im Straßenverkehr

Ein Fahrsimulator am Messestand zeigt jedem Besucher, wie beispielsweise das Multitasking am Steuer nachlassende Leistungen, erhöhte Anspannung und dadurch ein potenziell erhöhtes Unfallrisiko verursachen kann. So steht auch der ständige Begleiter - das Smartphone - im Fokus. Das Thema Lärmschutz wird eindrücklich simuliert mittels der sog. EarBox, die für jeden erfahrbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...