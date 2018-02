Ein Blick in die Bundesbankbilanz zeigt, wie stark die Finanzwelt schon aus den Fugen geraten ist.

Kreditportale im Internet unterbieten sich gerade mit negativ verzinsten Krediten. Wer sich bei smava 1000 Euro leiht, muss nur 954 Euro zurückzahlen. Verteilt auf monatliche Raten über drei Jahre entspricht das einer Verzinsung von minus drei Prozent pro Jahr.

Die Aktion mag der Werbung dienen, die tiefere Ursache dahinter ist jedoch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die auch von der Bundesbank umgesetzt wird. Diese Geoldpolitik führt unter anderem dazu, dass Parkgebühren für große Bankguthaben fällig werden. Sparen kostet also Geld, während Schuldner mit Krediten Geld verdienen können wie bei smava. Eine verkehrte Welt. Die lässt sich nicht nur bei Ratenkrediten beobachten. In normalen Zeiten, also bei positivem Leitzins, verdient die Bundesbank ...

