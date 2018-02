Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im Späthandel weiterhin schwächer tendiert. Sowohl am kurzen als auch am langen Ende verbuchten Staatsanleihen Kursverluste - die Renditen waren allesamt leicht gestiegen. Der Euro-Bund Future tendierte dagegen leicht im Plus.Konjunkturdatenseitig waren am Vormittag enttäuschende Stimmungsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...