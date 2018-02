Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Dürr von 116 auf 111 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im Geschäft mit Lackieranlagen halte der Preisdruck an, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vermutlich stehe eine Kapazitätsanpassung an, weshalb der Ausblick unter den Marjterwartungen bleiben könnte./ag/jha/ Datum der Analyse: 27.02.2018

