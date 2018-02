BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union ist der strengeren Prüfung von Firmenübernahmen einen weiteren Schritt näher gekommen. Beim EU-Handelsministerrat in Sofia hätten alle Mitgliedsstaaten "sehr deutlich gemacht, dass sie die Bedeutung des Themas verstehen, weil es in den letzten Jahren zu einem massiven Anstieg von ausländischen Direktinvestitionen gekommen ist", erklärte Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig am Dienstag.

"Niemand hat einen Vorschlag abgelehnt", sagte Machnig und meinte damit den Vorschlag der EU-Kommission vom vergangenen Herbst. Dieser geht auf eine Initiative Deutschlands, Italiens und Frankreichs zurück und beinhaltet Ideen für eine schärfere Investitionsprüfung, unter anderem auch, die Prüfschwelle von derzeit 25 Prozent zu verändern.

Noch Klärungsbedarf

Allerdings gebe es bei einer Reihe von Mitgliedsländern noch erheblichen Informations- und Diskussionsbedarf, sagte Machnig. Der Grund sei, dass nur 12 Länder eine nationale Gesetzgebung für ein Investitions-Screening hätten. Manchen Ländern sei ganz wichtig, dass im Falle einer europäischen Regelung die Entscheidungshoheit über die Anwendung bei den Mitgliedsstaaten verbleibe. Für viele Mitgliedsstaaten sei auch wichtig, dass kleinere "Maßnahmen auf der grünen Wiese" nicht einbezogen seien, weil diese im Zweifel keine Bedrohung darstellten, erklärte der SPD-Politiker.

Die bulgarische Präsidentschaft habe das Investment-Screening zu einem ihrer Schwerpunkte erklärt, betonte Machnig. Das bedeute, dass es eine Position des Rates geben werde. Außerdem rechne man damit, dass das Thema noch in diesem Jahr und damit vor den Europawahlen unter Dach und Fach gebracht werden könne.

February 27, 2018

