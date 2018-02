Liebe Leser,

RWE konnte in den vergangenen Tagen - etwas überraschend - wieder an Wert hinzugewinnen. Die Aktie befand sich zuletzt in einem massiven charttechnischen Abwärtstrend . Diese Bewegung könnte sich theoretisch nach weiteren Aufschlägen am Dienstag nun wieder umkehren. Wenn alles gutgeht, denn die Chance ist weiterhin geringer als das Risiko, dass die Kurse letztlich doch weiter nachgeben. Im Detail: Die Aktie schaffte es, sich im laufenden Aufwärtstrend wieder näher an die 17-Euro-Marke ... (Frank Holbaum)

