Zusammenfassung:Die mit Spannung erwartete erste Rede des neuen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem Kongress ist nicht mehr weit entfernt und der vorab veröffentlichte Text enthält einige interessante Einblicke in das, was vor uns liegen könnte. In den vorbereiteten Bemerkungen gab es keine größeren Überraschungen, insgesamt war der Ton ziemlich optimistisch und schien mit den früheren Kommentaren von Janet Yellen übereinzustimmen. Folgende Kommentare sind hervorzuheben: