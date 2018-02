Canon Medical Systems Corporation (Canon Medical Systems) nimmt am ECR 2018 teil, der von 28. Februar bis 4. März 2018 in Wien, Österreich, veranstaltet wird. Der Kongress bietet Besuchern am Ausstellungsstand von Canon Medical Systems die Gelegenheit, mehr über das unternehmenseigene umfassende Portfolio an diagnostischen Bildgebungsgeräten einschließlich des Aquilion ONE GENESIS CT-Scanners, der Aplio i-Serie-Ultraschallsysteme, des Infinix-i-Röntgensystems sowie der Healthcare-IT-Technologien zu erfahren. Bei dem Kongress werden wir außerdem, gestützt auf neue klinische Daten, unser neuestes Produkt vorstellen, ein 1,5T-MRT-System.

"Am 4. Januar 2018 haben wir unseren Namen auf Canon Medical Systems geändert. Bei diesem wichtigen Kongress und der größten Radiologieveranstaltung in Europa werden wir zum ersten Mal als Canon Medical Systems die Gelegenheit haben, uns unseren europäischen Kunden unter diesem neuen Namen vorzustellen", erklärte Toshio Takiguchi, President und CEO von Canon Medical Systems. "Ein Lunch-Symposium am Mittwoch, mehr als 38 Einführungs-Meetings im Verlauf des Kongresses und die größte Ausstellungsfläche am gesamten Veranstaltungsort geben Teilnehmern die Gelegenheit, mehr über unsere jüngsten Innovationen im Bereich der medizinischen Bildgebung zu erfahren. Wir engagieren uns auch weiterhin dafür, eine genaue Diagnostik zu unterstützen sowie hochmoderne Lösungen im Bereich diagnostische Bildgebung und medizinische Versorgung zu liefern, um die Leistungsfähigkeit im Gesundheitswesen voranzutreiben und zu einer hohen Versorgungsqualität in europäischen Ländern beizutragen."

Canon Medical Systems entwickelt, produziert und liefert Bildgebungssysteme und diagnostische In-vitro-Diagnostiksysteme in über 140 Länder in aller Welt.

Kurzinformationen Unser Stand beim ECR 2018 Zeitplan 28. Februar 4. März 2018 Veranstaltungsort Austria Center Vienna Ort des Standes Halle X3 Stand Nr. 307 Vorgestellte Schlüsselprodukte CT (Aktuelle Modelle): Aquilion GENESIS, Aquilion Prime SP

UL (Aktuelle Modelle): Aplio i-Serie und 5 neue Systeme

MRT (Aktuelles Modell): neues 1,5T -System

Röntgen: Infinix-i-Röntgensystem

Healthcare-IT: ViTAL und Canon Healthcare IT

Über Canon Medical Systems Corporation

Canon Medical Systems bietet ein umfassendes Spektrum an diagnostischen medizinischen Bildgebungslösungen einschließlich Ultraschall-, CT-, Röntgen- und MRT-Systemen in aller Welt. Am 4. Januar 2018 änderte Toshiba Medical seinen Firmennamen auf Canon Medical Systems. Im Einklang mit unserer fortbestehenden Philosophie "Made for Life" sind die Patienten unser wichtigstes Anliegen. Unsere Mission ist es, medizinischen Fachleuten Lösungen zu bieten, die deren Bemühungen um die Gesundheit und das Wohlergehen von Patienten in aller Welt unterstützen, damit unsere branchenführenden Lösungen zusammen eine verbesserte Lebensqualität liefern können.

Besuchen Sie die Website von Canon Medical Systems Corporation unter https://global.medical.canon

