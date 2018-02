Mainz (ots) -



Welchen Preis hat deine Moral? Die ZDF-Thriller-Serie "Bad Banks" führt in die Welt der Hochfinanz mit riskanten Geldgeschäften und Menschen, die ein adrenalingetriebenes Spiel um wirtschaftliche Interessen und persönlichen Ehrgeiz spielen. Das ZDF sendet jeweils zwei Folgen der Serie am Samstag, 3. März 2018, ab 21.45 Uhr, am Sonntag, 4. März 2018, ab 22.00 Uhr, und Montag, 5. März 2018, ab 22.15 Uhr. In den Hauptrollen spielen Paula Beer, Désirée Nosbusch, Barry Atsma, Mai Duong Kieu, Tobias Moretti, Albrecht Abraham Schuch und Jörg Schüttauf. Headautor ist Oliver Kienle, im Writersroom mit Jana Burbach und Jan Galli. Regie führte Christian Schwochow.



Im Zentrum der Geschichte steht die junge, hochbegabte Investmentbankerin Jana Liekam (Paula Beer), die bei einer internationalen Großbank in Luxemburg arbeitet. Als sie wegen des Fehlers eines anderen gefeuert wird, vermittelt ihre Ex-Chefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) ihr einen Job bei einer Großbank in Frankfurt. Leblanc ist es auch, die Jana den Tipp für ein hochattraktives, aber äußerst riskantes Geschäft gibt, mit dem sie ihren neuen Chef Gabriel Fenger (Barry Atsma) so sehr beeindruckt, dass er ihr die Leitung des Projektes überträgt. Der Druck auf Jana nimmt rasant zu. Das Geschäft muss rechtzeitig abgeschlossen werden, während einzelne Teammitglieder sich gegen sie wenden. Gleichzeitig steht sie in Leblancs Schuld, die immer wieder Forderungen stellt. Als Jana erkennt, wer welche Fäden im Hintergrund zieht, holt sie zu einem Gegenschlag aus, der nicht nur die Existenz der deutschen Großbank gefährden könnte.



Vorab ist die komplette Serie in den Mediatheken von ZDF und ARTE zu sehen. ARTE sendet zweimal drei Folgen der Koproduktion am Donnerstag, 1. März 2018, und Freitag, 2. März 2018, jeweils ab 20.15 Uhr.



Premiere hatte "Bad Banks" im Rahmen der 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin 2018 und wurde dort bereits dem internationalen Publikum in der Kategorie "Berlinale Series" vorgestellt.



