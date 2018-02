Mainz (ots) - Mittwoch, 28. Februar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Smartphone-Trends - Bericht von der Handy-Messe Barcelona Klaus Staeck wird 80 - Porträt des streitbaren Künstlers Orangen-Tarte - Konditor Heinemann zeigt, wie's geht



Gäste im Studio: Dirk Martens, Schauspieler Gerrit und Frederik Braun, Macher des Miniatur-Wunderlands



Mittwoch, 28. Februar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Welche Gefahrenmelder braucht man? - Lebensretter im Haus Expedition Deutschland: Backnang - Ein Syrer mit deutscher Oma Waschen, Schneiden, Leben (3) - Drei Generationen beim Friseur



Mittwoch, 28. Februar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Mann überfährt Liebespaar - Urteil in Frankfurt erwartet



Mittwoch, 28. Februar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



William und Harry unterwegs - Termin mit Catherine und Meghan Die Simple Minds in Berlin - Interview mit der schottischen Band Jennifer Lawrence im Kino - Filmstart von "Red Sparrow"



Mittwoch, 28. Februar 2018, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Messerattacken in London - Außer Kontrolle Syriens langes Leiden - Spielball der Mächte Schweiz stimmt über den Rundfunk ab - Sendeschluss? Links, rechts, Berlusconi - Italiens Jugend vor der Wahl



