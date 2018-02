Liebe Leser,

Nokia konnte seinen jüngst begonnenen Aufwärtsmarsch klar fortsetzen. Chartanalysten sprechen von einem eindrucksvollen Comeback. Kurzfristig sollten zumindest weitere Kursgewinne von 15 % drin sein. Dabei visiert der Wert ein früheres Zwischentop an. Konkret: Nokia hat alleine in den vergangenen Tagen fast 4 % an Wert hinzugewonnen. Innerhalb von zwei Wochen ging es um 8 % nach oben und in einem Monat gar um 24 %. Das sind eindrucksvolle Zeichen dafür, dass die charttechnische ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...