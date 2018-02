Die Gesichtserkennungs-Serversoftware WV-ASF950 und das Gesichtsregistrierungs-Erweiterungskit WV-ASFE951W werden außerhalb von Japan im Juli und in Japan im August 2018 auf den Markt kommen

Die Panasonic Corporation hat angekündigt, dass sie im Juli 2018 außerhalb Japans und im August 2018 in Japan Gesichtserkennungs-Serversoftware basierend auf Deep-Learning-Technologie veröffentlichen wird.

Panasonic's face recognition server software WV-ASF950 (Graphic: Business Wire)

Diese hochpräzise Gesichtserkennungssoftware verfügt über eine Core Engine mit der weltweit höchsten Gesichtserkennungs-Performance(*1) und kann Gesichter identifizieren, die mit herkömmlichen Technologien schwer zu erkennen sind, darunter auch Gesichter in einem Winkel von bis zu 45 Grad nach links oder rechts oder 30 Grad nach oben oder unten und solche, die teilweise durch Sonnenbrillen verdeckt sind.

Darüber hinaus verfügt die neue Software über den "iA-Modus" (intelligent Auto)(*2), der automatisch die Einstellungen der Kamera so anpasst, dass sie optimale, für die Gesichtserkennung am besten geeignete Bilder aufnimmt. Wenn sie in Kombination mit den Netzwerkkameras der Panasonic i-PRO-EXTREME-Serie verwendet wird, auf denen der im Lieferumfang der Software enthaltene "Best-Shot-Lizenzschlüssel" installiert ist, werden nur die besten Aufnahmen, die "Best Shots", zur Gesichtserkennung an den Server gesendet. Durch die Kombination der Panasonic-Core-Geräte und der Gesichtserkennungssoftware wird die Leistung der Core-Engine der Software maximiert und so eine hochpräzise Erkennung erzielt. Das Unternehmen plant, bis Ende dieses Jahres eine Funktion hinzuzufügen, mit der auch teilweise durch eine Mundschutzmaske verdeckte Gesichter erkannt werden können, was für herkömmliche Systeme schwierig ist.

Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung dieser Software in Kombination mit Kameras, die mit der iA-Funktion ausgestattet sind, eine Bildanalyse auf der Kamera anstatt auf dem Server, sodass nur die besten Bilder an den Server gesendet werden. Dies führt zu einer Verringerung der Server- und Netzwerklast und folglich zu einer Reduzierung der Systemkosten. Werden 10 oder mehr Netzwerkkameras an das System angeschlossen, können die Kosten um ca. 40 bis 50 gegenüber herkömmlichen Systemen, die nicht über die Best-Shot-Funktion verfügen, gesenkt werden.

Panasonic wird seine sicherheitsrelevanten Produkte weiter verbessern und verschiedene Lösungen anbieten, um den zunehmend diversifizierten und sich entwickelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, wie z. B. dem Wunsch nach Gesichtserkennungslösungen für integriertes Management mit Überwachungssystem. Durch die Bereitstellung dieser Lösungen strebt das Unternehmen danach, zu einem "Gesamt-Integrator" zu werden, der in der Lage ist, einen Beitrag zum Frontline-Betrieb der Kunden zu leisten.

Die Deep-Learning-Gesichtserkennungssoftware von Panasonic bietet die folgenden Funktionen:

1. Hohe Präzision:

- Die laut NIST-Bewertung (IJB-A Face Challenge) beste Gesichtserkennungs-Engine

- iA-Funktion und Best-Shot-Bilder maximieren die Leistung der Gesichtserkennungs-Engine und bieten eine hohe Erkennungspräzision

2. Reduzierung der Systemkosten: Versendung ausschließlich von "Best-Shot"-Bildern zur Reduzierung der Server- und Netzwerklast

3. Erweiterbarkeit des Systems:

- Registrierung von bis zu 30.000 Gesichtern (optional verfügbar)

- Integriertes Management mit i-PRO-Überwachungssystem: Ermöglicht das integrierte Management eines Gesichtserkennungssystems und eines Überwachungssystems über dieselbe Benutzeroberfläche.

Hinweise:

*1 Im April 2017 erreichte das Produkt in einem Vergleichstest (IJB-A Face Verification Challenge Performance Report/IJB -A Face Identification Challenge Performance Report) des US-amerikanischen NIST (National Institute of Standards and Technology), einem der weltweit renommiertesten Institute, die weltweit höchste Gesichtserkennungsleistung.

*2 Eine Funktion, die sich die Technologie der Panasonic Consumer-Digitalkameras "LUMIX" für die Erfassung optimaler Bilder für die Gesichtserkennung zunutze macht. Diese erkennt automatisch bewegte Objekte, Bewegungsgeschwindigkeit, Gesichter und Lichtintensität (ob es sich um eine Tag- oder Nachtszene handelt) in Videos, die aufgrund der Bewegung des Motivs und des Gegenlichts normalerweise schwer zu sehen sind, und sorgt für eine Echtzeit-Optimierung der Einstellungen.

[Hintergrund der Entwicklung]

Angesichts der raschen Popularisierung von IdD und KI werden in allen Industriezweigen Initiativen unternommen, um verschiedene Arten von Informationen miteinander zu verbinden und so das Leben angenehmer zu gestalten. Um dies zu erreichen, wird eine neue Technologie namens "Deep Learning" eingesetzt. Panasonic setzt diese Technologie in seinen Gesichtserkennungsprodukten für die Sicherheitsbranche ein. Dies hat zur erfolgreichen Entwicklung und Kommerzialisierung der Gesichtserkennungstechnologie geführt, die die Schwierigkeiten herkömmlicher Technologien überwindet, wie z. B. das Erkennen von Gesichtern, wenn sie geneigt, durch Alterung verändert oder teilweise hinter Sonnenbrillen verdeckt sind. Panasonic wird dieses Produkt als persönliche Erkennungslösung für die Videoüberwachung in verschiedenen Situationen anbieten, wie z. B. für die Überwachung von öffentlichen Einrichtungen und beim Zutrittsmanagement.

[Produktmerkmale]

1. Hohe Präzision:

Von der NIST bewertete (IJB-A Face Challenge) Gesichtserkennungs-Engine der Spitzenklasse

Die in der neuen Software verwendete Technologie wurde gemeinsam mit der National University of Singapore entwickelt und verbessert die Gesichtserkennungsleistung um bis zu 500 (*3) im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.

*3 Die Ablehnungsrate wird auf 20 reduziert, wenn die Akzeptanzquote für falsche Person mit dem IJB-A-Gesichtsbilddatensatz auf 0,01 gesetzt wird.

Ein einzigartiger Algorithmus, der Deep Learning, eine maschinelle Lernmethode, mit einer Fehler eingrenzenden Ähnlichkeitsberechnungsmethode kombiniert, ermöglicht die Erkennung in Situationen, die mit herkömmlicher Gesichtserkennungstechnologie schwierig waren, wie z. B. wenn das Gesicht abgewinkelt (bis zu 45 Grad nach links oder rechts oder 30 Grad nach oben oder unten), teilweise von einer Sonnenbrille oder einer Mundschutzmaske (*4) verdeckt oder durch Alterung verändert ist.

*4 Markteinführung geplant bis Ende 2018

iA-Funktion und Best Shot-Bilder maximieren die Leistung der Gesichtserkennungs-Engine und bieten eine hohe Erkennungspräzision

Die iA-Funktion ermöglicht es Kameras, die Szene automatisch zu erkennen und die Einstellungen automatisch entsprechend zu optimieren, um die Erkennbarkeit der Videobilder zu verbessern. Die Kamera erkennt automatisch bewegte Objekte, Bewegungsgeschwindigkeit, Gesichter und Lichtintensität (Tag/Nacht/Scheinwerfer) im Video, die normalerweise aufgrund der Bewegung des Motivs und des Gegenlichts schwer zu erkennen sind, optimiert die Einstellungen in Echtzeit und erfasst so ein optimaleres Video des Motivs.

Der im Lieferumfang dieser Software enthaltene Best-Shot-Lizenzschlüssel kann auf Netzwerkkameras der Panasonic i-PRO-EXTREME-Serie (separat erhältlich) installiert werden. Er sorgt dafür, dass aus den zahlreichen erfassten Bildern, wenn eine Person vor der Kamera entlangläuft, automatisch nur die Bilder ausgewählt werden, die für die Gesichtserkennung geeignet sind, und auch nur die ausgewählten Bilder an den Server gesendet werden. So können qualitativ hochwertige, für die Gesichtserkennung geeignete Bilder versendet werden, ohne den Server zu belasten.

2. Reduzierung der Systemkosten:

Versendung ausschließlich von Best-Shot-Bildern zur Reduzierung der Server- und Netzwerklast

Bei herkömmlichen Gesichtserkennungssystemen werden alle erfassten Bilder an den Server gesendet, und der Server führt Gesichtsdetektion und Gesichtserkennung durch, wodurch sich die Last der Datenverarbeitung auf den Server konzentriert. Die Systeme sind aufgrund der hohen Bandbreite, die für die Übertragung der Bilder benötigt wird, und der für die Speicherung dieser Bilder auf der Festplatte benötigten hohen Festplattenkapazität darüber hinaus üblicherweise groß dimensioniert.

Durch die Nutzung dieses Systems von Panasonic, das dieses Produkt mit Kameras mit der iA-Funktion kombiniert, können Gesichter von der Kamera erfasst und nur die besten Aufnahmen, die Best-Shot-Bilder, die Gesichter enthalten, an den Server gesendet werden. Dadurch wird die Netzwerklast drastisch reduziert und die Notwendigkeit einer hohen Bandbreite entfällt. Durch die Gesichtserkennung auf dem Server unter Verwendung der Best-Shot-Bilder werden die Serverlast und die Anforderungen an die Festplattenkapazität reduziert und bis zu 20*5 Netzwerkkameras können an einen einzelnen Server angeschlossen werden.

Mit diesem Panasonic-System ist es im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht mehr notwendig, die datenintensiven hochauflösenden Bilder an einen Server zu senden. Dies ermöglicht eine hochpräzise Gesichtserkennung bei gleichzeitiger drastischer Reduzierung des Netzwerkverkehrs, der Übertragungskosten und der Kosten für den Netzaufbau.

Werden 10 oder mehr Netzwerkkameras an das Panasonic-System angeschlossen, können die Kosten um ca. 40 bis 50 gegenüber herkömmlichen Systemen, die nicht über die Best-Shot-Funktion verfügen, gesenkt werden.

*5 Die Anzahl der anschließbaren Kameras ist abhängig von der Anzahl der Personen, die die Kamera passieren, sowie von der Aufbewahrungsdauer der Gesichtsbilder.

3. Erweiterbarkeit des Systems:

Registrierung von bis zu 30.000 Gesichtern (optional verfügbar)

Einfache Batch-Registrierung von maximal 10.000 Gesichtern ist mit der Standardversion der Gesichtserkennungs-Serversoftware (WV-ASF950) möglich. Das optionale Gesichtsregistrierungs-Erweiterungskit (WV-ASFE951W) ermöglicht die Registrierung von bis zu 30.000 Gesichtern für große Einrichtungen.

Integriertes Management mit i-PRO-Überwachungssystem

Gesichtsdetektion, Gesichtserkennung und Verfolgung anhand aufgenommener Videos kann durch Nutzung des in der Client-Software WV-ASM300 oder WV-ASE231W für i-PRO-Überwachungssysteme von Panasonic integrierten Managements über dieselbe Benutzeroberfläche vorgenommen werden. Dadurch entfällt die für herkömmliche Gesichtserkennungssysteme erforderliche dedizierte Bedienung und Verwaltung und eine Zentralisierung der Arbeit ist möglich.

Technische Daten

- Gesichtserkennungs-Serversoftware

Produktnummer

WV-ASF950

WV-ASF950W

Übersicht

Anzahl der Gesichter: Bis zu 10.000 Gesichter können registriert werden. Diese Anzahl kann durch das Gesichtsregistrierungs-Erweiterungskit auf maximal 30.000 Gesichter erhöht werden.

Anzahl der Kameras: Bis zu vier Kameras können verbunden werden.

Diese Anzahl kann durch Nutzung der Erweiterungskits für bestehende Kameras WV-ASFE901 (x 1) und WV-ASFE904 (x 4) auf maximal 20 Kameras erhöht werden.

- Gesichtsregistrierungs-Erweiterungskit

Produktnummer

WV-ASFE951W

Übersicht

Erhöht die Zahl der Gesichter, die registriert werden können, von der üblichen Anzahl von 10.000 auf 20.000 (bei einer Lizenz) bzw. 30.000 (bei zwei Lizenzen).

Quelle: http://news.panasonic.com/global/press/data/2018/02/en180220-3/en180220-3.html

