Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt schloss am Dienstag moderat im Minus. Der Leitindex fiel dabei wieder knapp unter die Marke von 9'000 Punkten, die er am Vortag nach knapp drei Wochen erstmals wieder überschritten hatte. An der Börse war von einem relativ lustlosen Handel die Rede, zumal auch von den US-Börsen zunächst keine klaren Impulse ausgingen. Rund um den ersten wichtigen Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell hätten sich viele Investoren nicht gross exponieren wollen, hiess es.

Die Aussagen von Powell vor Vertretern des US-Kongresses fielen weitgehend wie erwartet aus. So sind seiner Meinung nach die Aussichten für die US-Wirtschaft gut. Der Nachfolger von Janet Yellen geht daher von weiteren graduellen Zinserhöhungen aus. Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten zeigten derweil ein gemischtes Bild. Hierzulande ging die Berichtsaison weiter. Ausserdem kündigten gleich drei Firmen an, sie strebten eine Kotierung an der Schweizer Börse an.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,37% tiefer bei 8'992,52 Punkten, wobei die Tages-Bandbreite von 8'968 bis 9'057 Stellen reichte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,32% auf 1'482,24 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,36% auf 10'356,17 Stellen ein. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 20 im Minus, sieben im Plus und drei unverändert.

Bei den Blue Chips standen Swiss Life (+0,8%) ...

