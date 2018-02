Stuttgart (ots) - Sondersendung über Bundesverwaltungsgerichtsurteil für bessere Luft in deutschen Städten, heute, Dienstag, 27. Februar 2018, 18:15 bis 18:30 Uhr im SWR Fernsehen



In der Sondersendung "SWR extra: Fahrverbote - Der Tag der Entscheidung" berichtet das SWR Fernsehen heute über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten und dessen Folgen. Das Gericht hat in letzter Instanz entschieden, dass Fahrverbote für Diesel der Klassen Euro 4 und Euro 5 rechtlich zulässig sind. SWR Moderator Michael Matting spricht mit Entscheidungsträgern, Korrespondenten und Betroffenen.



Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland konnten bislang sicher sein: Mit der grünen Plakette auf dem Wagen haben sie auch in Umweltzonen wie Stuttgart freie Fahrt. Das hat sich heute grundsätzlich geändert.



Sendung:



"SWR extra: Fahrverbote - Der Tag der Entscheidung" Dienstag, 27. Februar 2018, 18:15 bis 18:30 Uhr im SWR Fernsehen



