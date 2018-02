Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Dienstag überwiegend etwas gefallen. Der DAX gab 0,3 Prozent auf 12.491 Punkte ab. "Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat die Auto-Aktien gebremst", sagte ein Händler. VW verloren 0,9 Prozent, BMW und Daimler traten trotz kräftigen Rückenwinds vom starken Dollar lediglich auf der Stelle.

Das ohnehin angeschlagene Sentiment dürfte sich in einer weiteren Talfahrt des Dieselmarktes, seinem Marktanteil und den Restwerten der Fahrzeuge niederschlagen, sagte Arndt Ellinghorst von Evercore ISI. Besonders ältere Fahrzeuge und Leasing-Rückläufer dürften unter den Abschlägen bei den Restwerten leiden.

Freudensprung bei Baumot

Einer der Stars des Tages waren Baumot. Sie gewannen 10,7 Prozent auf 2,18 Euro. Das aus der ehemaligen Twintec hervorgegangene Unternehmen bietet Hardware-Lösungen für die Nachrüstung von Diesel-Autos an.

Bei BASF drückt die Dividende - bei FMC das Dialysegeschäft

Auf den DAX drückte auch das Schwergewicht BASF, dessen Aktien 2,1 Prozent verloren. Die Analysten von Bernstein unterstrichen, dass die Dividende enttäuscht habe. BASF legt nur 10 Cent auf die alte Dividende drauf und will nun 3,10 Euro ausschütten.

Fresenius Medical Care (FMC) fielen ebenfalls um 2,1 Prozent, da hier die Quartalszahlen nicht gut ankamen. Analysten verwiesen auf eine Abschwächung im wichtigen US-Dialysegeschäft. FMC habe sich beim Marktwachstum klar schlechter als der Konkurrent DVA entwickelt. Die bereinigte EBIT-Marge sei um 150 Basispunkte gefallen.

Fresenius im Plus - Akorn-Übernahme könnte scheitern

Die Aktien der Muttergesellschaft Fresenius ragten dagegen mit 4,4 Prozent Plus hervor. Hier trieb das mögliche Scheitern der Übernahme von Akorn in den USA. Ein Aus der Übernahme würde mit Erleichterung zur Kenntnis genommen werden, denn Händler sprachen bei Akorn von einem "Klotz am Bein", der zur seit Monaten andauernden Underperformance der Fresenius-Aktie geführt habe.

RWE gewannen 1,4 Prozent und profitierten damit von Übernahmespekulationen um die Tochter Innogy. Deren Aktien stiegen um 1,2 Prozent. Laut Börsen-Zeitung ist Eon an einer Teilübernahme des Versorgers interessiert ist. Als besonders interessant für Eon gelte das Stromnetz. Zuletzt drehte sich das Spekulationskarussell rund um Innogy immer schneller. Neben Engie und Enel werden Iberdrola Interesse an Innogy nachgesagt. Die Eon-Aktie verlor 1,1 Prozent.

Im TecDAX stiegen Aixtron nach ihren Zahlen um 12,8 Prozent. Günstig fiel das Börsendebut von Stemmer aus: Mit rund 38 Euro wurden die Aktien des Anbieters von Bildverarbeitungstechnologien im späten Handel deutlich über dem Ausgabepreis von 34 Euro bezahlt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 86,3 (Vortag: 80,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,61 (Vortag: 3,46) Milliarden Euro. Es gab 11 Kursgewinner und 19 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.490,73 -0,29% -3,30% DAX-Future 12.466,00 -0,58% -3,01% XDAX 12.470,40 -0,98% -3,04% MDAX 26.333,94 -0,24% +0,51% TecDAX 2.621,55 +0,12% +3,66% SDAX 12.190,36 -0,22% +2,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,20 -17 ===

