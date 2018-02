-------------------------------------------------------------- Keynotes downloaden http://ots.de/M2BgT3 --------------------------------------------------------------



Die Digitalisierung in all ihren Facetten ist ein zentrales Zukunftsthema für den industriellen Mittelstand. Das belegt die große Resonanz auf den Customer Innovation Day 2018 der Freudenberg IT eindrucksvoll: Über 500 Teilnehmer kamen am 22. Februar in der Frankfurter Klassikstadt zusammen, um sich in zahlreichen Fach- und Praxisvorträgen über den Status quo und die Zukunftsaussichten von Cloud, Internet of Things, SAP S/4HANA und digitalem Arbeitsplatz zu informieren.



"Interessante Dialoge, spannende Perspektiven, tolle Teilnehmer", so das Resümee von Ralf Sürken, CEO der Freudenberg IT. Dafür sorgte nicht zuletzt ein äußerst abwechslungsreiches Programm: Hier setzte die inspirierende und zugleich unterhaltsame Keynote des Bestsellerautors und Digitalvordenkers Peter Hinssen gleich zu Anfang Maßstäbe. Rolf Schumann, General Manager Platform and Innovation bei SAP, teilte seine Vorstellung von Innovation und digitalem Fortschritt mit den Teilnehmern der Konferenz, und Dr. Tilman Krauch, Mitglied des Vorstands des Freudenberg-Konzerns, unterstrich die Bedeutung der Digitalisierung für die Wettbewerbsfähigkeit moderner Industrieunternehmen.



Zusätzlich zu den Plenarveranstaltungen lieferten thematisch gebündelte Breakout Sessions aktuelles Fach-Know-how rund um die Themen Cloud, Industrial IoT und SAP S/4HANA. Neben FIT-Kunden, die von konkreten Projekten berichteten, kamen hier auch FIT-Partner und FIT-Experten zu Wort. "Das sind alles Praxisinformationen, die ich im Unternehmen sofort einbringen kann", brachte ein Teilnehmer seinen Eindruck auf den Punkt. "Ich habe richtig wertvollen Input zu vielen Themen bekommen, die uns gerade unter den Nägeln brennen."



"Kunden, Interessenten und Partner zusammenzubringen, um sich einen Tag lang ganz konzentriert mit den Zukunftsthemen zu befassen, die uns alle betreffen, das ist ein Konzept, über dessen Erfolg wir uns sehr freuen", erklärt FIT CEO Ralf Sürken. "Und dabei geben wir nicht nur unser Wissen und unsere Vorstellung von der Zukunft an die Teilnehmer weiter - wir lernen im Dialog auch sehr viel darüber, was unsere Kunden gerade bewegt. Daraus entsteht zum Jahresbeginn viel Inspiration für die kommenden Monate."



Alle Keynotes vom Customer Innovation Day 2018 stehen hier kostenlos zum Download zur Verfügung: http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=ja6s5w.11d6ejc



Über Freudenberg IT



Freudenberg IT (FIT) mit Sitz in Weinheim ist ein global tätiger IT Service Provider. Das Unternehmen gehört mit mehr als 80 Prozent des erwirtschafteten Umsatzes außerhalb der Freudenberg Gruppe zu den erfolgreichsten IT-Ausgründungen in Deutschland. Aktuell beschäftigt FIT ca. 850* Mitarbeiter und verzeichnete einen Jahresumsatz von rund 165* Mio. EUR (*2016). Zahlreiche Standorte in Europa, Asien sowie in Nordamerika gewährleisten globale Kundennähe.



Seit über drei Jahrzehnten ist FIT der verlässliche IT Partner des Mittelstands - weltweit. Sämtliche Facetten der SAP-Landschaft werden höchst kompetent und mit langjähriger Praxis-Expertise abgedeckt: von Managed Services über Prozess- und SAP-Beratung bis hin zur Systemintegration. Auch der hoch entwickelte FIT Application Management Support im globalen "Rund-um-die-Uhr"-Betrieb wird branchenübergreifend intensiv genutzt. FIT ist zudem Wegbereiter von Industrie 4.0 im gehobenen Mittelstand. Darüber hinaus ist FIT in allen wichtigen Innovationsfeldern wie S/4HANA, Cloud Computing und Digital Workplace anerkannt.



Mit stetem Blick auf den Bedarf der Kunden runden umfangreiche Microsoft- und HPE-Angebote das FIT Portfolio ab. Die lokal und global konsistente FIT Mission lautet, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, eben - "IT Solutions. Simplified."



Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.



